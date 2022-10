‘Turma da Mônica’ ganha personagem com nanismo; conheça

Foto: Reprodução/Instagram

A Turma da Mônica acaba de ganha um novo personagem: Bernardo. E o mais novo integrante da turma de Mauricio de Sousa tem uma condição especial, o conhecida como acondroplasia, o tipo mais comum de nanismo.

Bernardo vai ser introduzido no livro “Turma da Mônica: Nosso Amigo com Nanismo”, que vai contar a história do garoto no primeiro dia de aula no Limoeiro. O personagem é inspirado em um menino real de Caxias do Sul (RS).

O livro será lançado no dia 25 de outubro, data que marca o Dia Nacional do Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo. Estima-se que, a cada 25 mil nascimentos, uma criança nasça com a síndrome genética.

O personagem estuda na mesma onde estudam Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e outros personagens da Turma. Quando o grupo chega à sala de aula e encontram o menino, todos começam a falar sobre a baixa estatura de Bernardo. Ele então contará a história dele, as dificuldades e a importância do conhecimento.

O que é nanismo?

De acordo com o Ministério da Saúde, nanismo é um transtorno que se caracteriza pela deficiência no crescimento, resultando numa pessoa com baixa estatura, se comparada com a média da população de mesma idade e sexo.

A condição pode se manifestar, principalmente, a partir dos dois anos de idade e impede o crescimento e desenvolvimento durante a infância e a adolescência.

