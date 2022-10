TV Bahia promove debate com candidatos ao governo do estado

Foto: Divulgação

A TV Bahia reuniu os representantes dos candidatos ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo (PT) nesta sexta-feira (21), para apresentação das regras do próximo debate do segundo turno das eleições deste ano.

O encontro, que acontecerá na próxima quinta-feira (27), terá algumas mudanças em relação ao do primeiro turno: em todos os blocos, os candidatos terão um tempo que será administrado pelo próprio participante, entre perguntas, respostas, réplicas e tréplicas.

A cada fala, o tempo total será reduzido. Em caso da ausência de um dos candidatos, a regra prevê a realização de uma entrevista de aproximadamente 30 minutos com o candidato presente.

A mediação será da jornalista Graziela Azevedo, da TV Globo, que apresentou o debate no primeiro turno. O programa será transmitido ao vivo pela TV Bahia e todas as suas afiliadas, pelo G1 Bahia e pelas Rádios Bahia FM e Bahia FM Sul.

Esquema do debate

No primeiro bloco, os candidatos farão perguntas sobre temas de livre escolha. No segundo, as questões serão sobre assuntos pré-determinados pela produção do programa que estarão disponíveis num telão para a escolha ao vivo dos candidatos.

Os questionamentos voltam a ser sobre temas livres no terceiro bloco e, mais uma vez, serão sobre temas determinados no quarto bloco. Logo após as respostas do último bloco, os candidatos terão um tempo para as considerações finais.

Aquecimento na Central de Eleições

Antes do horário do debate, a Central de Eleições da Rede Bahia vai mostrar os bastidores do programa. A partir das 20h30, o público vai poder acompanhar ao vivo no canal da Rede Bahia, no YouTube, a chegada dos candidatos e suas equipes, bem como toda a preparação para o debate.

Fernando Sodake (TV Bahia), Eder Santana (g1 Bahia) e Mayra Lopes (iBahia) estarão no comando da Live. Jade Coelho e Giulia Marquezini participarão da reportagem, mostrando toda a movimentação antes do encontro histórico.

Leia mais sobre Eleições 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.