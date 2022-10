TV Globo já prepara 3ª temporada do reality

Foto: Reprodução / TV Globo

A próxima edição do ‘The Voice +’ já está em produção. Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, a TV Globo já iniciou os detalhes de como será a temporada 2023 do reality musical e que Fátima Bernardes deve apresentar o programa.

A última temporada do reality com candidatos com mais de 60 anos contou com André Marques na apresentação. O profissional, no entanto, encerrou seu contrato com a TV Globo após 27 anos de emissora no dia 30 de maio. Thais Fersoza cobriu os bastidores.

Os técnicos da edição foram os cantores Carlinhos Brown, Ludmilla, Fafá de Belém e Tony Garrido. Vera de Maria Maga, do Time Toni Garrido, foi a vencedora. Ela ganhou R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music.

O colunista ainda pontuou que caso a ex-apresentadora do Encontro não assuma o posto, a emissora vai selecionar uma outra pessoa para o posto.

Vale destacar que Fátima vai apresentar a edição tradicional do reality que estreia no dia 15 de novembro. A 11ª temporada contará com Lulu Santos, Michel Teló, IZA e Gaby Amarantos no time de técnicos. Thais Fersoza vai comandar os bastidores do reality.

O The Voice Brasil conta com a direção artística de Creso Eduardo Macedo, produção de Valesca Campos, e direção de gênero de Boninho.

