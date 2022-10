TV Pelourinho cria agência de talentos e inscrições na segunda

Foto: Divulgação

A TV Pelourinho criou a própria agência de talentos e o novo projeto tem como objetivo oportunizar a entrada de talentos baianos no mercado audiovisual. Na prática, podem participar atores, atrizes, modelos, dançarinos, bailarinos, cantores, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, aderecistas, contra-regras, roteiristas, diretores (palco, artístico, produção), e inúmeras profissões que integram o guarda-chuva dos espetáculos e cena teatral.

Os interessados já podem se inscrever a partir da segunda-feira (17) através do e-mail geral da agência. É necessário o envio do currículo com fotos e dados completos. Além disso, há possibilidade de inscrição on-line, pelo Google Meet/Instagram da TV Pelourinho. Os detalhes você pode conferir pela página oficial do agência de talentos.

Foto: Divulgação

O último dia de inscrição será 17 de novembro de 2022. Após o período, a equipe que coordena e dirige a TV Pelourinho irá fazer a seleção dos inscritos. Os pré-selecionados serão convidados para uma reunião onde serão explicados outros processos: contrato e todos os detalhes do agenciamento.

Com o fim da seleção, o novo casting será convidado para um ensaio fotográfico e de produção de vídeos. Vale ressaltar que a TV Pelourinho também irá oferecer gratuitamente oficinas diversas para os agenciados: de interpretação para televisão, de maquiagem, de passarela, de moda, de audiovisual, dança e canto, por exemplo. Serão fechadas parcerias com produtoras locais, nacionais e internacionais e convênios com empresas de publicidade, agências, televisão e cinema.

