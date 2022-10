UAM informa locais de prova do Vestibular de Medicina 2023

A Universidade Anhembi Morumbi (UAM) liberou os locais de aplicação das provas do Vestibular 2023 para o curso de Medicina. Os candidatos podem consultar os locais de prova através do site da Vunesp, fundação responsável por realizar o processo seletivo.

Para consultar onde farão o exame, os estudantes devem acessar a Área do Candidato com as informações do cadastro. De acordo com o edital, haverá locais de prova nas seguintes cidades: Piracicaba, Santos, São Paulo e São José dos Campos.

Nesta sexta-feira (14), a UAM divulgou também o resultado dos pedidos de atendimento especializado, direcionado a candidatos que declararam possuir deficiência ou mobilidade reduzida. Conforme o edital, têm direito ao atendimento os candidatos que comprovaram a condição de saúde por meio de laudo médico devidamente preenchido e assinado pelo profissional da saúde.

Provas

O Vestibular 2023 de Medicina da UAM é feito em duas etapas, sendo a primeira um conjunto de atividades para a avaliação das competências socioemocionais dos candidatos. Já a segunda etapa conta com a aplicação de provas.

As provas serão aplicadas no dia 23 de outubro, no período das 13h às 18h. Ainda de acordo com o edital, a avaliação contará com uma prova discursiva e com uma prova objetiva. A prova discursiva será composta por 8 questões de Biologia e Química, enquanto a prova objetiva será constituída por 40 questões de Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.

Segundo orientações da instituição, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência e precisam apresentar documento oficial de identificação com foto.

Vagas e resultados

A UAM está ofertando 329 vagas para as unidades da instituição em São Paulo, Piracicaba e São José dos Campos.

A publicação do resultado final do Vestibular 2023 de Medicina, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 25 de novembro. Os aprovados deverão realizar as matrículas entre os dias 28 e 30 de novembro deste ano.

