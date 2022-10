UECE encerra hoje (14) o período de inscrição para o Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Ceará (UECE) encerra nesta sexta-feira, dia 14 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2023/1. De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de hoje.

As inscrições devem ser feitas via Internet, exclusivamente por meio do site da UECE. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Segundo o edital, o valor integral da taxa de inscrição é de R$ 150, enquanto o valor com desconto é de R$ 75.

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição já foram recebidos e o resultado está disponível no site da instituição. De acordo com as orientações da UECE, os candidatos isentos deverão usar no momento da inscrição o Código de Isento informado pela instituição.

Vestibular 2023

A UECE realiza o seu processo de ingresso em duas fases, ambas com aplicação de provas. Veja a seguir o cronograma de provas:

1ª fase : 6 de novembro (das 9h às 13h);

: 6 de novembro (das 9h às 13h); 2ª fase: 11 e 12 de dezembro (das 9h às 13h).

Ainda de acordo com o edital, a 1ª fase consiste na aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais, que será composta por assuntos das disciplinas ministradas durante o ensino médio: Filosofia, Geografia, História, Sociologia, Biologia, Física, Matemática, Química, Educação Física, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa.

A 2ª fase conta com a aplicação de três Provas de Conhecimentos Específicos, cuja composição varia de acordo com o curso escolhido, com uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas ofertadas

Ao todo, a UECE está ofertando 2.358 vagas, sendo 1.204 vagas para os cursos ministrados na capital e outras 1.154 vagas para cursos ministrados nos campi do interior do Ceará. As oportunidades são para Fortaleza, Tauá, Itapipoca, Cratéus, Limoeiro do Norte, Quixadá, Iguatu.

Acesse o Manual do Candidato para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UTFPR anuncia que voltará a aplicar Vestibular para ingresso nos cursos de graduação; saiba mais.