Uefs divulga edital para contratação temporária; confira vagas

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou nesta segunda-feira (31) editais de Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores por tempo determinado, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Estão sendo ofrtadas uma vaga para auxiliar administrativo/motorista, uma para técnico de nível médio lactarista, duas para técnico de nível superior para a área de arquivologia e outras duas para a área de antropologia.

O processo seletivo será constituído de uma única etapa, Análise Curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 1º e 18 de novembro, no site da Coordenação de Seleção de Admissão da Uefs. O valor da taxa de inscrição será de R$ 50 (cinquenta reais) para as funções de nível médio e de R$ 80 (oitenta reais) para as funções de nível superior.

Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com exceção ao cidadão que, amparado pelo Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

