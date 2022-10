UEL encerra inscrições do Vestibular 2023 nesta segunda-feira (10)

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) finaliza nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2023. De acordo com o edital do processo seletivo, o valor da taxa de inscrição é de R$ 167,00.

As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa até amanhã, dia 11 de outubro.

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023 já foram recebidos e o resultado está disponível no site da UEL. De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício os candidatos inscritos no CadÚnico e estudantes de baixa renda, com a comprovação da situação econômica.

Provas

Ainda conforme estabelece o edital, o Vestibular 2023 será realizado em duas etapas. A aplicação da 1ª fase está marcada para o dia 5 de março. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 24 de fevereiro.

A prova da 1ª fase será composta por 60 questões objetivas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia. O resultado da 1ª fase, com a lista de candidatos aprovados para a 2ª fase, está previsto para 20 de março.

As provas da 2ª fase serão aplicadas de 2 a 4 de abril. A consulta aos locais de prova da 2ª fase ficará disponível a partir de 24 de março.

2 de abril : 30 questões objetivas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira e prova de redação.

: 30 questões objetivas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira e prova de redação. 3 de abril: provas discursivas de disciplinas de acordo com o curso de escolha.

Vagas e resultados

A oferta total da UEL é de 2.541 vagas para 52 cursos de graduação de diversas áreas. De acordo com o edital, haverá reserva de 45% das vagas, sendo 20% para estudantes da rede pública de ensino, 20% para candidatos negros que estudaram na rede pública de ensino e 5% para candidatos negros independente de terem estudado na rede pública ou particular.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados para a matrícula em 1ª chamada, está prevista para o dia 4 de maio de 2023.

