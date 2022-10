UEMS abre Concurso público para Tradutor e Intérprete de Libras

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abre um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de quatro vagas para o cargo de Tradutor e Intérprete de Libras.

Para concorrer ao cargo, é necessário que os candidatos tenham graduação completa em tradução e interpretação em libras – língua portuguesa ou em letras com habilitação em tradução e interpretação em libras ou qualquer graduação, desde que comprove o exame de proficiência em tradução e interpretação em libras reconhecido pelo MEC.

O salário oferecido inicialmente é de R$ 4.350,00, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 26 de outubro de 2022, diretamente no endereçoe eletrônico da UEMS. A taxa de inscrição ficou fixa em R$ 188,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação, informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas no dia 20 de novembro do presente ano.

O concurso público é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Efetuar a comunicação entre surdos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e viceversa; Traduzir e/ou interpretar materiais didático-pedagógicos, artigos e livros; Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais-Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas, culturais, eventos diversos e reuniões dos conselhos superiores realizados na instituição de ensino; Atuar nos processos seletivos/ou concursos públicos realizados na instituição de ensino; Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da instituição; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Atuar, quando possível, em reuniões de colegiado em que o professor surdo estiver presente; Interpretar vídeos institucionais; Atuar na interpretação dos editais de processos seletivos da instituição; Utilizar e auxiliar na adaptação de recursos institucionais a fim de proporcionar maior acessibilidade aos conteúdos de mídias e de comunicação institucionais; entre outras atividades.

EDITAL 2022

