UEPG prorroga inscrições do Vestibular 2022, acesso 2023

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) prorrogou o período de inscrição para o Vestibular 2022, que visa o ingresso de novos alunos em 2023. De acordo com a universidade, as inscrições seguem abertas até o dia 8 de novembro. Anteriormente, o prazo terminaria na última terça-feira, dia 18 de outubro.

Conforme orientações do edital, as inscrições para o Vestibular 2022 devem ser feitas online, por meio do site da UEPG. O valor da taxa de inscrição é de R$ 184,00 para os candidatos que desejam concorrer às vagas e de R$138,00 para os treineiros.

Com a prorrogação das inscrições, os candidatos não isentos poderão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 9 de novembro.

A UEPG já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e os resultados já estão disponíveis. De acordo com o edital, puderam solicitar o benefício os estudantes de baixa renda egressos de escolas da rede pública.

Provas

Segundo o cronograma, as provas do Vestibular 2022 estão marcadas para o dia 11 de dezembro (domingo), em dois turnos. No período das 8h45 às 11h45, a UEPG vai aplicar a Prova Vocacionada, cuja composição varia conforme o curso de escolha. No período da tarde, das 14h45 às 18h45, será aplicada a Prova de Conhecimentos Gerais.

A Prova de Conhecimentos Gerais contará com questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Arte, Educação Física, Biologia, Física, Química, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Língua Estrangeira e Redação em Língua Portuguesa.

Já a Prova Vocacionada será constituída por questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Biologia, Física, Química, Matemática, História, Geografia. As obras literárias cobradas nas provas são as seguintes:

Vidas Secas, de Graciliano Ramos;

Obra Completa, de Murilo Rubião;

Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues;

Toda Poesia, de Paulo Leminski;

Quarto de Despejo: Diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus.

Conforme o cronograma, os candidatos poderão consultar o cartão de confirmação de inscrição, com as informações sobre os locais de prova, a partir do dia 11 de novembro.

Vagas e resultados

Ao todo, a UEPG está ofertando 1.495 vagas para 37 cursos de graduação de diversas áreas. Há reserva de 603 vagas para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, 151 para estudantes negros de escolas públicas, 83 vagas para negros, e 83 vagas para pessoas com deficiência (PcD).

O resultado final do Vestibular 2022, com a lista de convocados para matrícula em 1ª chamada, será divulgado em 22 de dezembro.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

