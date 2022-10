Uerj encerra período de inscrição do Vestibular Estadual 2023

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) encerra nesta segunda-feira, dia 17 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular Estadual 2023. De acordo com o edital do processo seletivo, o valor da taxa de inscrição é de R$ 125.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas via Internet, exclusivamente por meio do site da Uerj. Os candidatos não isentos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição até amanhã, dia 18 de outubro.

A Uerj já recebeu os pedidos de isenção e o resultado das solicitações está disponível na página do vestibular. Puderam solicitar a isenção os estudantes que atendam à condição de carência socioeconômica definida como renda bruta média mensal familiar menor ou igual a R$ 1.212,00 e que tenham concluído o ensino médio (ou estejam cursando o último ano).

Exame Único

De acordo com o estabelecido pela Uerj, no Vestibular Estadual 2023, está mantido o formato de seleção com Exame Único. De acordo com o cronograma, a aplicação do Exame Único está marcada para o dia 4 de dezembro.

A avaliação será constituída uma prova de redação em Língua Portuguesa e por uma prova objetiva constituída por 60 questões sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Para essa edição do Vestibular, a Uerj recomenda a leitura de dois livros:

“Niketche – Uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane, para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas;

“Não me abandone jamais”, de Kazuo Ishiguro, para a prova de redação.

Vagas e resultados

Ao todo, a Uerj está ofertando 6.256 vagas nesta edição do Vestibular. Há reserva de parte das vagas para estudantes de escolas públicas, para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

A divulgação da nota de redação e do número de acertos da prova objetiva está prevista para 20 de dezembro, com recebimento de pedidos de revisão das notas de redação entre os dias 27 e 29 seguintes. O resultado final será publicado em 1º de fevereiro de 2023.

Veja mais informações no edital do Vestibular.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também ITA aplica provas da 1ª fase do Vestibular 2023 neste domingo (16); saiba mais detalhes.