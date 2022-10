Ufba integra ranking de melhores universidades do mundo

Foto: Divulgação

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) integra ranking das melhores universidades do mundo. A relação das instituições de ensino foi divulgada nesta semana pela consultoria britânia Times Higher Education. Ao todo, 62 instituições brasileiras estão no ranking – com isso, o Brasil é o país da América Latina com o maior número de representantes.

O ranking é feito com base em indicadores de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e reputação internacional. O Brasil tem mais universidades na lista, o Brasil ficou à frente do Chile e do México, que possuem 23 e 23 instituições no ranking, respectivamente.

A Ufba ficou na posição 1.306, na faixa entre a 1.201 e 1.500 melhores. Neste mesmo bloco também estiveram presentes as brasileiras Universidade de Brasília (UnB), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e a Unisinos.

Leia mais sobre Educação no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.