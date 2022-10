UFGD oferta mais de 300 vagas para mobilidade acadêmica

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulgou o processo seletivo de mobilidade acadêmica para os seus estudantes. A oferta da universidade é de 307 vagas para a Mobilidade Acadêmica Internet. As oportunidades são para 33 cursos de graduação.

De acordo com o cronograma divulgado pela UFGD, o período de inscrição será de 24 de outubro a 9 de novembro. As inscrições deverão ser feitas de forma virtual, com o envio da ficha de inscrição com as informações pessoas, de cópia do histórico de escolar e outros documentos indicados no edital.

Critérios de avaliação

Conforme o edital, a Mobilidade Acadêmica não conta com aplicação de provas. Portanto, os candidatos serão avaliados a partir dos critérios definidos pela UFGD. O edital indica ainda que um dos critérios é o Índice de Desemprenho Acadêmico (IDA), nas disciplinas que o estudante já cursou.

A universidade não exige compatibilidade entre os cursos, não sendo necessário ter disciplinas em comum entre o curso de origem e o curso desejado. Portanto, os estudantes podem tentar uma vaga em um curso de outra área diferente da sua. No entanto, para estar apto a troca de curso, a UFGD exige que o estudante tenha concluído 10% da estrutura curricular do seu atual curso de graduação.

Resultado

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado está prevista para o dia 22 de novembro e será feita pela internet, através do site da UFGD. Os convocados serão somente aqueles que atingiram os critérios e estão dentro do limite de vagas indicado no edital. O cronograma indica ainda que as matrículas dos convocados deverão ser feitas entre os dias 22 e 25 de novembro.

Veja o edital de Mobilidade Acadêmica no site da UFGD.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEG divulgou a 3ª chamada de classificados no Vestibular 2022/2; saiba mais.