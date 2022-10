UFPA encerra inscrições para Processo Seletivo Especial Indígena e Quilombola 2023

A Universidade Federal do Pará (UFPA) encerra nesta segunda-feira, dia 3 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo Especial Indígena e Quilombola 2023 (PSE I/Q). Desse modo, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de hoje.

As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UFPA. Conforme o edital, as inscrições são gratuitas.

Ainda de acordo com o edital, poderão se inscrever no PSE I/Q 2023 os estudantes que tenham como comprovar o pertencimento étnico na condição de indígena ou quilombola, residente ou não em comunidade indígena (aldeia) ou comunidade quilombola (quilombo). Portanto, é necessário apresentar original da Declaração de Pertencimento Étnico.

Provas presenciais

Segundo o cronograma, as provas do PSE I/Q 2023 serão aplicadas no dia 6 de novembro. A avaliação consiste em uma prova da redação em Língua Portuguesa.

Os locais de prova serão nas cidades do estado do Pará que são Abaetetuba, Altamira, Belém, Breves, Castanhal, Cametá e Soure, para candidatos quilombolas; e Altamira e Belém, para candidatos indígenas.

Além da fase de provas, a seleção contará também com uma fase de entrevistas. A etapa de entrevistas individuais será entre os dias 7 e 10 de dezembro. Nessa etapa, os concorrentes serão avaliados de forma individual, conforme calendário a ser divulgado pela UFPA durante o processo.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, para o PSE I/Q 2023, a UFPA reserva duas vagas para cada um dos 193 cursos de graduação ofertados na instituição.

Segundo o cronograma, a publicação do resultado final, considerando o desempenho na prova teórica e nas entrevistas, está prevista para o dia 23 de dezembro. A UFPA ainda não divulgou as orientações para matrícula.

Veja mais informações no site da UFPA.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UECE abre nesta segunda (3) período de inscrição para o Vestibular 2023/1; saiba mais.