UFPA: estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2023

O período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 da Universidade Federal do Pará (UFPA) está aberto. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até 23h59 do dia 18 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.

Ainda conforme as orientações do edital, os interessados devem se inscrever via Internet, exclusivamente por meio do site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (CEPS). Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 16 de novembro.

O edital estabelece ainda que os estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas têm direito à isenção da taxa de inscrição de forma automática. Os candidatos que cursaram o ensino médio em escolas particulares como bolsistas poderão solicitar o benefício no momento da inscrição. Conforme o cronograma, os resultados estão previstos para 29 de novembro.

Seleção via Enem

As vagas ofertadas no PS UFPA 2023 são destinadas a candidatos(as) com inscrição homologada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente ao ano de 2022, pois classificação dos inscritos será feita a partir do desempenho obtido no exame.

A UFPA vai conceder um bônus de 10% para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins). Os estudantes deverão indicar interesse em obter o bônus no momento da inscrição. Caso o candidato seja selecionado, será necessário comprovar no momento da habilitação.

Vagas ofertadas

A oferta total da UFPA é de 7.380 vagas nesta edição do Processo Seletivo. As oportunidades são para 192 cursos de graduação de diversas áreas. Há vagas para os 12 campi da UFPA.

Conforme o edital, 192 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). A universidade também reserva vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual, para pretos, pardos e indígenas.

