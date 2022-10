UFPI aplica provas do Vestibular EaD 2022 neste domingo (9)

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) realiza amanhã, dia 9 de outubro, a aplicação das provas do Vestibular 2022 para cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD). As provas serão aplicadas no período, das 8h às 13h.

De acordo com a UFPI, os locais de prova serão no Centro de Aplicação de Provas (CAP). Os inscritos podem consultar onde realizarão o exame através do site da Copese (Coordenadoria Permanente de Seleção).

Orientações para as provas

A UFPI orienta os candidatos a chegarem aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora. Os candidatos devem apresentar cartão de inscrição e documento original de identidade informado no momento da inscrição. Será necessário levar caneta esferográfica de material transparente (tinta preta escrita grossa).

De acordo com o edital, a prova do Vestibular EaD 2022 será constituída por uma redação em Língua Portuguesa e por 60 questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Oferta de vagas

Ainda conforme o edital, ao todo, a UFPI está ofertando 2.550 vagas para 10 cursos de diversas áreas, na modalidade de EAD. As vagas estão distribuídas entre os campi dos 37 municípios do estado do Piauí.

Há a reserva parte das vagas dos cursos de licenciatura para professores de escolas públicas, que atuam na educação básica da rede municipal e/ou estadual de ensino e que não possuem formação na área em que atuam. Além disso, há reserva de vagas segundo estabelecem as políticas de ações afirmativas da UFPI.

Resultado

A UFPI ainda não informou a data de publicação do resultado final da seleção. Portanto, os candidatos devem aguardar a divulgação.

Veja mais informações no edital do Vestibular EaD 2022.

