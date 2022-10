UFPR divulga principais datas do Vestibular 2024

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou na terça-feira (25) o calendário com as principais datas do Vestibular 2024. A instituição informou também que vai antecipar para janeiro de 2023 a publicação de alguns documentos referentes ao processo seletivo.

Desse modo, a publicação do programa de provas e da relação das obras literárias está prevista para o dia 20 de janeiro. Já a publicação do edital normativo do vestibular e do Guia do Candidato está marcada para o mês de maio.

Inscrições e isenção

A universidade anunciou também que haverá uma ampliação no período de inscrições, de 45 para 84 dias. Desse modo, as inscrições para o Vestibular 2024 serão recebidas do dia 1º de junho ao dia 23 de agosto de 2023.

O prazo para envio de pedidos de isenção também foi ampliado para 44 dias. Conforme o calendário, os pedidos de isenção poderão ser feitos no período de 1º de junho a 14 de julho. De acordo com a UFPR, poderão solicitar a isenção os candidatos inscritos no CadÚnico e estudantes de escolas públicas com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio.

A ampliação do prazo para pedidos de isenção tem como objetivo “evitar que qualquer candidato impossibilitado de pagar a taxa deixe de usufruir desse direito”, afirma o reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo Fonseca. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UFPR aprovou as mudanças na última semana.

Provas e resultado

Como acontece tradicionalmente, o Vestibular UFPR 2024 contará com duas fases. As provas da 1ª fase serão aplicadas em 22 de outubro de 2023, enquanto as provas da 2ª fase estão previstas para os dias 3 e 4 de dezembro de 2023.

O calendário divulgado pela universidade informa ainda que a data provável para a divulgação do resultado final do Vestibular 2024 é 17 de janeiro de 2024.

De acordo com o reitor, antecipação da divulgação das datas e demais informações facilita a preparação e o planejamento daqueles que pretendem prestar vestibular em várias instituições.

Veja mais informações no site da UFPR.

