Foto: Divulgação

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) oferece 1.741 vagas em 41 cursos de graduação para o semestre correspondente a 2022.2. O início do semestre acontece no dia 1 de fevereiro de 2023, com término previsto para 3 de junho de 2023.

As vagas são destinadas aos candidatos nas formas de ingresso: Rematrícula; Transferência Externa; Portador de Diploma; Egresso de Curso de Mesma Nomenclatura da UFRB; Egresso de Bacharelado Interdisciplinar e Similar da UFRB; Profissionais do Setor Público; Terceiro Setor; Candidatos que participaram na modalidade de Discente Especial e Universidade Aberta à Maturidade.

A inscrição dos interessados é gratuita e pode ser realizada até 30 de outubro, no site de Processos Seletivos da UFRB.

A seleção dos candidatos, com exceção da Rematrícula, será exclusivamente a partir das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em uma das seguintes edições: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e que, cumulativamente tenham obtido nota acima de zero na prova de redação e demais áreas de conhecimento.

Chamadas e matrícula

Estão previstas duas chamadas. A lista da 1ª chamada será divulgada em 25 de novembro. A 2ª chamada está condicionada à existência de vagas, cujo prazo para divulgação é dia 2 de janeiro de 2023.

Após a chamada, a próxima etapa é a matrícula dos candidatos convocados, que compreenderá duas etapas, respectivamente: Pré-Matrícula (Registro Acadêmico) e Confirmação de Matrícula.

A pré-matrícula será realizada no período de 25 a 29 de novembro, compreendendo a manifestação no interesse na matrícula através do envio, por parte de todos os candidatos convocados, dos documentos necessários para o Registro Acadêmico, realizado exclusivamente pela internet, seguindo os procedimentos descritos no sistema de matrícula on-line da UFRB.

A confirmação de matrícula será feita de forma on-line, somente com os candidatos que tiveram a pré-matrícula deferida, por meio do sistema de matrícula da UFRB, no período de 27 de janeiro a 1 de fevereiro de 2023.

