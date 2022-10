UFRGS: Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2023

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abriu nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2023. As inscrições serão recebidas até as 23h59 do dia 10 de novembro. De acordo com o edital, o valor da inscrição é de R$ 145,00.

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da UFRGS. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de novembro.

A UFRGS já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível. Segundo o edital de isenção, puderam solicitar o benefício os candidatos que têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e que tenham feito todos os anos do Ensino Médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola privada.

Vestibular 2023

A UFRGS realizará o Vestibular 2023 em apenas uma fase. As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro de 2023, sábado e domingo. As provas serão constituídas por provas objetivas de múltipla sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio, conforme a seguinte distribuição:

14 de janeiro : prova de redação e questões de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática.

: prova de redação e questões de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática. 15 de janeiro: prova de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química.

De acordo com edital, os locais de prova serão nas seguintes cidades: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí. Em ambos os dias de prova, a aplicação terá duração de 5h30.

Além das provas gerais, os candidatos ao curso de Música farão ainda as provas de habilitação específica, entre 17 e 21 de novembro. Essa etapa será remota.

Vagas ofertadas

Ao todo, a UFRGS está ofertando 4.008 vagas para ingresso no ano letivo de 2023. Haverá reserva de vagas segundo a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda, e percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Veja o edital na íntegra.

