UFRJ encerra período de inscrição para o THE 2023

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) encerra neste sábado, dia 15 de outubro, o período de inscrição para o Teste de Verificação de Habilidade Específica (THE) 2023. De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até as 16h de hoje.

As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da UFRJ. Conforme indicado no edital, não há cobrança de taxa de inscrição ou participação para o THE 2023.

O THE tem como objetivo selecionar novos alunos para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Comunicação Visual Design, Dança e Desenho Industrial – Habilitação Projeto de Produto.

Seleção

A classificação dos inscritos no THE 2023 será feita a partir da aplicação de provas para análise das habilidades específicas e também vai considerar o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Portanto, só poderão participar do THE 2023 os estudantes que estão inscritos no Enem 2022, já que o desempenho será usado para avaliar os candidatos que forem aprovados no THE.

A liberação do Comprovante de Confirmação de Inscrição (CCI) será feita a partir do dia 24 de outubro, por meio do site da instituição. O CCI conterá os dados pessoais do candidato, da inscrição, como opção de curso, por exemplo, e orientações sobre os locais e horários das provas.

A aplicação do THE será feita em novembro, na Cidade Universitária, com locais de prova na Escola de Educação Física e Desportos, na Faculdade de Letras, e no Prédio da Reitoria. Veja o cronograma de provas:

Dança : 5 de novembro.

: 5 de novembro. Arquitetura e Urbanismo : 6 de novembro.

: 6 de novembro. Design de Interiores, Comunicação Visual Design, e Desenho Industrial – Projeto de Produto: 27 de novembro.

A UFRJ ainda não informou a data de divulgação do resultado do THE. No entanto, o resultado final só deve ser liberado após a divulgação das notas do Enem 2022.

Veja o edital do THE 2023 e o conteúdo programático das provas.

