UFVJM libera gabaritos das etapas I e II da SASI 2022

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) publicou nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, os gabaritos e cadernos de provas das 1ª e 2ª etapas da Seleção Seriada (SASI) 2022. Desse modo, os participantes já podem consultar as respostas oficiais preliminares no site da Copese.

De acordo com o edital, os interessados em contestar os gabaritos ou questões poderão interpor recursos no prazo de até dois dias úteis após a divulgação do arquivo de provas e

do gabarito oficial. Portanto, o prazo para interposição de recursos já está aberto.

O edital indica ainda que a contestação poderá ser feita online, exclusivamente por meio do preenchimento deste formulário para interposição de recurso.

Segundo o cronograma, o resultado das 1ª e 2ª etapas da SASI 2022, com a liberação da consulta ao extrato de acertos, está previsto para 30 de março de 2023.

SASI 2022

A UFVJM aplicou as provas das 1ª e 2ª etapas no último domingo, dia 23 de outubro. Os inscritos na 2ª etapa fizeram provas no período das 8h10 às 12h, enquanto as provas da 1ª etapa aconteceram das 15h10 às 19h.

Os locais de prova foram nas seguintes cidades: Águas Formosas, Almenara, Araçuaí, Buritis, Brasília de Minas, Buritizeiro, Capelinha, Francisco Sá, Itamarandiba, Francisco Sá, Jaíba, Januária, Mantena, Minas Novas, Monte Azul, Nanuque, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, São João da Ponte, Pedra Azul, Taiobeiras, Teófilo Otoni e Turmalina.

Conforme o edital, as provas das 1ª e 2ª etapas foram compostas por 45 questões objetivas distribuídas em quatro blocos: Bloco I – Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, Arte e Educação Física; Bloco II – Matemática e suas Tecnologias; Bloco III – História, Geografia; Bloco IV – Química, Física e Biologia.

A 3ª etapa da SASI 2022 não conta com a aplicação de provas próprias. A UFVJM realizará o aproveitamento das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Para os aprovados na 3ª etapa, a oferta da universidade é de 705 vagas.

