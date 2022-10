Ullian abre novas vagas de EMPREGO em São Paulo

Uma das maiores redes de construção no Brasil, a Ullian, abre novas posições de trabalho para o estado de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. A empresa está buscando profissionais qualificados, que tenham integridade, respeito, compromisso, ética e gostem de trabalhar com o público. Continue lendo e tenha acesso a todas as informações.

Ullian anuncia a contratação de novos colaboradores no estado de São Paulo

Criada no ano de 1949, a empresa Ullian é uma das maiores na área de construção, possuindo lojas em todo o território nacional. A companhia ficou conhecida através de suas grandes marcas, a MECAL (referência em portões de contrapeso), a RIOBRAS (janelas e portas de alumínio e aço) e a LUCASA (janelas e portas de alumínio e aço). Em busca de novos colaboradores, a empresa lançou um novo processo seletivo, onde podem participar profissionais qualificados, que tenham integridade, respeito, compromisso, ética e gostem de trabalhar com o público.

Confira as vagas disponíveis para serem preenchidas dentro da companhia na cidade de São José do Rio Preto:

Soldadores;

Recepcionistas;

Operadores de Perfiladeiras;

Líderes de Estoque;

Estagiário em Recursos Humanos;

Banco de Talentos;

Auxiliares de Serralheiros;

Auxiliares de Pintura;

Auxiliares de PCP;

Auxiliares de Limpeza;

Auxiliares de Estoque;

Auxiliares de Eletropintura;

Auxiliares de Dobra;

Auxiliares de Atendimento;

Auxiliares de Acabamento de Produto;

Analistas de Desenvolvimento.

Como se candidatar

Para ser um dos novos membros da empresa Ullian, os interessados deverão acessar o link de cadastro e preencher sua ficha cadastral dentro da vaga que pretende ocupar.

