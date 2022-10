Último ‘Ensaio no Pátio’ do mês terá apresentação do Cortejo Afro

Foto: Divulgação

O último ‘Ensaio no Pátio’ deste mês, evento que tradicionalmente acontece em clima de preparação para o verão, será na sexta-feira (21), com a banda Cortejo Afro. O evento será realizado na Casa Rosa, espaço localizado no Rio Vermelho, em Salvador e começa às 22h.

As bandas Ajeumbó e Eu Sou Preto também se apresentam na festa. Os interessados podem adquirir ingressos pelo Sympla, no valor de R$60 (inteira) e R$30 (meia).

Além dos shows, os visitantes podem aproveitar o espaço da Casa Rosa para comer e beber no Puxadinho Larribar, a partir das 21h. A banda Cortejo Afro, atração principal da noite, apresentará músicas com batidas eletrônicas mescladas ao pop e ritmos africanos, marca registrada do grupo.

Criada em 1998, em Pirajá, a banda foi inspirada e orientada espiritualmente na Yalorixá Anizia da Rocha Pitta, a Mãe Santinha. Com origens dentro de um terreiro de Candomblé, o grupo exala autenticidade e identidade através de suas canções.

Mais informações sobre os shows podem ser encontradas no site da Casa Rosa.

