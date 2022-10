Um ano após divórcio, Paola Carosella assume namoro com fotógrafo

Foto: Reprodução/ Redes sociais

A chef Paola Carosella, nacionalmente conhecida pela participação como jurada do “MasterChef Brasil”, apareceu ao lado do novo amor nas redes sociais.

Em foto publicada nos stories do perfil no Instagram, a apresentadora argentina apareceu ao lado do fotógrafo de arquitetura Manuel Sá.

Esse é o primeiro relacionamento público de Paola Carosella desde o fim do casamento, há pouco mais de um ano, com Jason Lowe.

“Com meu amor. Juntos, do lado certo”, escreveu na legenda da foto. Manuel também compartilhou a foto na rede social: “Com ela na Paulista”.

Sobre o fim do casamento, Paola contou para a revista Boa Forma como foi o processo do término.

“Não foi do nada. A gente teve dois anos muito difíceis e chega um ponto em que a gente tem que se perguntar até onde você tem que lutar por um relacionamento, até onde vale a pena sofrer? E eu lutei muito para esse relacionamento dar certo”, disse.

