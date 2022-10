Unesp divulga concorrência do Vestibular 2023

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta quinta-feira, dia 20 de outubro, a concorrência do Vestibular 2023. Desse modo, os inscritos já podem consultar a relação de candidato por vaga para cada curso ofertado no processo seletivo por meio dos sites da Unesp e da Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular.

De acordo com a Vunesp, ao todo, o Vestibular Unesp 2023 recebeu 67.657 inscrições. O curso mais concorrido do processo seletivo é o de Medicina, ministrado em Botucatu, com 239,5 candidatos por vaga. Nesse sentido, para as 90 vagas ofertadas, se inscreveram 21.559 estudantes.

O segundo e terceiro cursos mais concorridos são Psicologia e Ciência da Computação, respectivamente. O curso de Psicologia ministrado em Bauru conta com 49,2 candidatos por vaga, enquanto Ciência da Computação, também em Bauru, tem 37,6 inscritos por chance.

Em seguida, aparecem o curso de Direito (Franca), com 35,7 candidatos por vaga, de Ciências Biomédicas (Botucatu), com 29,7 candidatos por vaga. Veja aqui a concorrência completa.

Vestibular 2023

A Unesp recebeu as inscrições para esse processo seletivo até o dia 13 de outubro. Ao todo, estão sendo ofertadas 7.680 vagas em diversos cursos de graduação. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas.

As vagas são para os campi de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Provas

A aplicação das provas do Vestibular 2023 será feita em duas fases. As provas da 1ª fase serão aplicadas em 15 de novembro. A Vunesp deve liberar a consulta aos locais de prova em 4 de novembro. A lista de aprovados na 1ª fase e os locais de realização das provas da 2ª fase serão conhecidos no dia 5 de dezembro. A 2ª fase será aplicada em 19 de dezembro.

De acordo com o edital, a publicação do resultado final e das orientações para as matrículas está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2023.

