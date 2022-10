Unesp divulga os locais de prova do Vestibular 2023

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou na manhã desta quinta-feira, dia 27 de outubro, os locais de prova do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar onde realizarão o exame através do site da Fundação Vunesp, responsável pelo vestibular.

De acordo com o edital, os locais de prova serão em 35 cidades, sendo 31 no Estado de São Paulo e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Vestibular 2023

O edital estabelece ainda que a aplicação das provas do Vestibular 2023 será feita em duas fases. As provas da 1ª fase serão aplicadas em 15 de novembro. A 1ª fase conta com questões objetivas sobre disciplinas do ensino médio. Nesse sentido, abarcará as seguintes áreas:

Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte);

Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia);

Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

A lista de aprovados na 1ª fase e os locais de realização das provas da 2ª fase serão conhecidos no dia 5 de dezembro. A 2ª fase será aplicada em 19 de dezembro. A prova da 2ª fase é constituída por uma redação e por questões discursivas sobre assuntos específicos, de acordo com o curso de escolha do candidato.

Vagas

Ao todo, a Unesp está ofertando 7.680 vagas em cursos de graduação de diversas áreas. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas.

As vagas são para os campi de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

De acordo com o edital, a publicação do resultado final e das orientações para as matrículas está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2023.

Acesse o site da Unesp para mais informações.

