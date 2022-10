Unesp prorroga inscrições do Vestibular 2023

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) anunciou na tarde de hoje (10) a prorrogação do período de inscrição para o Vestibular 2023. Inicialmente, as inscrições chegariam ao fim às 23h59 desta segunda-feira. Com a prorrogação, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 13 de outubro, próxima quinta-feira.

As inscrições são recebidas através do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo. Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 192.

De acordo com o edital, os candidatos inscritos no CadÚnico e os estudantes de escola pública que residem em São Paulo e que podem comprovar renda de 1,5 salário mínimo per capta ou que estão desempregados têm direito à isenção da taxa de inscrição. Os pedidos já foram recebidos e os candidatos isentos estão automaticamente inscritos no Vestibular 2023.

Conforme a Unesp, os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista (Secretaria da Educação/SP e Centro Paula Souza) têm direito a redução de 75% no valor da taxa de inscrição. As solicitações de redução da taxa também poderão ser feitas até a próxima quinta-feira (13).

Vestibular 2023

De acordo com o Manual do Candidato, o Vestibular 2023 da Unesp será feito em duas fases. Confira a seguir o cronograma de provas.

Locais de prova da 1ª fase : 4 de novembro;

: 4 de novembro; Provas da 1ª fase : 15 de novembro;

: 15 de novembro; Locais de prova da 2ª fase : 5 de dezembro;

: 5 de dezembro; Provas da 2ª fase: 19 de dezembro.

Conforme o edital, a prova da 1ª fase será constituída por questões objetivas sobre disciplinas do ensino médio. A prova da 2ª fase contará com uma redação e por questões discursivas sobre assuntos específicos, de acordo com o curso de escolha.

Vagas e resultados

Ao todo, a Unesp está ofertando 7.680 vagas para os campi de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

A universidade reserva vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas.

A publicação do resultado final e das orientações para as matrículas está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2023.

