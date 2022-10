União Ibérica e Sebastianismo: como pode cair no vestibular?

União Ibérica e Sebastianismo: análise de questão de vestibular

O termo “União Ibérica” é usado para denominar o período em que Portugal esteve sob domínio da Espanha. Essa fase da história ibérica começou em 1580, com o desaparecimento do rei D. Sebastião, e terminou no ano de 1640.

O contexto histórico da União Ibérica foi importante para a criação do mito do Sebastianismo, um movimento que acreditava na volta do rei D. Sebastião e na liberação de Portugal do domínio espanhol.

Os dois temas são amplamente cobrado por questões de história geral, principalmente dentro dos vestibulares.

Assim, para que você consiga entender como o assunto pode aparecer nas suas provas, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de vestibular sobre a União Ibérica e o Sebastianismo. Confira!

União Ibérica e Sebastianismo: questão da Unicamp

(Unicamp) A união de Espanha e Portugal, em 1580, trouxe vantagens para ambos os lados. Portugal era tratado pelos monarcas espanhóis não como uma conquista, mas como um outro reino. Os mercados, as frotas e a prata espanhóis revelaram-se atraentes para a nobreza e para os mercadores portugueses. A Espanha beneficiou-se da aquisição de um porto atlântico de grande importância, acesso ao comércio de especiarias da Índia, comércio com as colônias portuguesas na costa da África e contrabando com a colônia do Brasil.

(Adaptado de Stuart B. Schwartz. Da América Portuguesa ao Brasil. Lisboa: Difel, 2003, p. 188-189.)

a) Segundo o texto, quais foram os benefícios da união ibérica para Portugal e para a Espanha?

b) No contexto da União Ibérica, o que foi o sebastianismo?

Análise:

A questão da segunda fase do vestibular da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, pede que os candidatos discorram sobre a União Ibérica e também sobre o Sebastianismo.

Confira possíveis respostas para os itens A e B:

a) O texto discorre sobre os benefícios de Portugal com o início da União Ibérica. Dentre os principais, podemos mencionar o acesso aos mercados, frotas e prata espanhóis. A Espanha, por sua vez, se beneficiou com comércio com a Índia, a África e o Brasil, além de ter garantido o acesso a um porto atlântico.

b) O mito do Sebastianismo foi um movimento de crença no retorno de D. Sebastião, rei de Portugal que havia desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir, no norte da África. O movimento deve ser entendido no contexto da União Ibérica, uma vez que o desaparecimento de D. Sebastião foi o responsável pela dominação espanhola sobre Portugal e, dessa maneira, somente o seu retorno poderia garantir a libertação de Portugal do domínio da Espanha.