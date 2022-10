Unicamp desliga mais de mil alunos que não apresentara comprovante de vacinação contra a Covid-19

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) cancelou a matrícula de 1.311 estudantes que não apresentaram o comprovante da vacinação contra a Covid-19 neste ano. De acordo com a Unicamp, após desligar os alunos, não há nenhum “aluno ativo” sem comprovação vacinal.

Segundo a universidade, a exigência da apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19 foi informada previamente aos estudantes e amplamente divulgada. Os alunos deveriam apresentar o documento no período de matrícula. A Unicamp desligou os alunos que não cumpriram a regra.

A exigência do comprovante para a matrícula foi feita tanto para calouros quanto para estudantes antigos. Conforme divulgado pela Unicamp, em fevereiro desse ano, 9,1% dos estudantes ainda estavam com a pendência. As aulas começaram em março.

A decisão da universidade está amparada em decisões do STF, já que as instituições têm autonomia. A Unicamp informou ainda que a decisão passou pela análise de todas as instâncias administrativas:

“É fundamental salientar que decisões da Unicamp passaram por todas as instâncias administrativas e de câmaras que são compostas por alunos, funcionários e docentes, disse a instituição, que ressaltou que “hoje não há nenhum aluno ativo na universidade sem comprovação vacinal”.

Do total dos alunos com matrículas canceladas, 73,68% são dos cursos de graduação. No início do ano letivo, a Unicamp desligou 966 alunos dos cursos de Graduação e Tecnologia, 8 estudantes do Lato Sensu, e 337 alunos do Stricto Sensu.

Ainda de acordo com a Unicamp, as matrículas dos estudantes que não se vacinaram devido às condições de saúde e apresentaram atestado médico não foram prejudicadas.

