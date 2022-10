Unicamp registra queda no número de inscritos para o Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) registrou uma queda no número de inscrições no Vestibular 2023 em comparação com a quantidade de inscritos nas últimas edições do Vestibular, considerando os anos de 2021 e 2022.

De acordo com os dados divulgados pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), ao todo, o Vestibular 2023 recebeu 61.624 inscrições. Os candidatos vão concorrer a 2.540 vagas em 69 cursos de graduação.

Para o Vestibular 2022, a Unicamp recebeu inscrição de mais de 63 mil estudantes. A seleção de 2021, por sua vez, recebeu mais de 77 mil inscrições.

Do total dos inscritos no Vestibular 2023, 30,2% (18.620) são estudantes de escolas da rede pública do ensino médio. Em relação à última edição o percentual sofre uma queda de apenas 0,3%, já que o Vestibular 2022 contou com 30,5% de candidatos de escolas públicas.

Por outro lado, o número de estudantes que optaram por concorrer às vagas reservadas subiu nesta edição. Do total, 11,1% (6.837) optaram pelas cotas étnico-raciais e 19,6% (12.126) optaram pelas cotas para candidatos autodeclarados pretos e pardos.

O diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, comentou os números:

“Os percentuais de estudantes de escola pública e de autodeclarados pretos e pardos é um pouco inferior aos registrados antes da pandemia, por isso, temos um esforço enorme a fazer nos próximos anos para retomar as expectativas desses jovens para que se inscrevam no vestibular e em outras modalidades de ingresso na Unicamp”, destacou.

Vestibular 2023

A aplicação das provas da 1ª fase do Vestibular Unicamp 2023 está marcada para o dia 6 de novembro, enquanto as provas da 2ª fase serão realizadas nos dias 11 e 12 de dezembro.

Segundo a Unicamp, os locais de aplicação das provas serão em 31 cidades de São Paulo e nas seguintes capitais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

De acordo com o cronograma da seleção, a divulgação do resultado final do Vestibular 2023 da Unicamp está prevista para 6 de fevereiro, com matrículas nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro.

