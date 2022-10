UNIFAGOC abre período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023 do Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (UNIFAGOC) está aberto. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 20 de novembro.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site do Instituto ACCESS. Conforme as orientações do edital, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido para confirmar o cadastro. Os valores da taxa variam de acordo com a modalidade de seleção e data de pagamento.

Seleção

O Vestibular de Medicina 2023 conta com duas modalidades. São elas: provas presenciais e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos que optarem pelo desempenho no Enem poderão se inscrever com as notas das edições de 2016 a 2021.

A aplicação das provas para os candidatos que optarem pelo formato tradicional está prevista para o dia 27 de novembro (domingo). Os locais de prova serão em Ubá (MG), Belo Horizonte (MG), e Vitória (ES).

O UNIFAGOC permite que os estudantes se inscrevam nas duas modalidades. Nesse caso, os candidatos poderão participar das duas listas finais de classificação do Vestibular de Medicina 2023.

Vagas e resultados

A oferta total do UNIFAGOC é de 18 vagas para ingresso no curso de Medicina, sendo 14 vagas para a modalidade tradicional e 4 para a seleção via notas do Enem. Além disso, a instituição vai ofertar 12 vagas através da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

A publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 13 de dezembro. Os candidatos poderão consultar as listas de classificados a partir das 17h, por meio do site do UNIFAGOC.

Acesse o edital de abertura para mais informações.

