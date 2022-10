UNIFAGOC: inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2023

UNIFAGOC: inscrições para o vestibular de Medicina 2023 já estão abertas

A UNIFAGOC, Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, é uma instituição de ensino superior particular que está localizada na cidade de Ubá, Minas Gerais. O centro foi fundado no ano de 1999 e oferece diversos cursos nas áreas de Saúde, Humanas e Exatas.

As inscrições para o vestibular do curso de Medicina já estão abertas. Quer estudar na UNIFAGOC? Então continue lendo para descobrir como o processo seletivo irá funcionar.

Vestibular de Medicina UNIFAGOC: funcionamento

O vestibular, que prevê a realização de uma prova presencial, é a principal forma de ingresso para o curso de Medicina da UNIFAGOC.

Vestibular de Medicina UNIFAGOC: vagas

A UNIFAGOC irá oferecer 18 vagas para ingresso no curso de Medicina. Dessas, 14 serão direcionadas para a modalidade de vestibular tradicional e as outras 4 para a seleção por meio da análise das pontuações obtidas pelos candidatos na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Vestibular de Medicina UNIFAGOC: inscrições

As inscrições para o vestibular de Medicina estão abertas desde o dia 19 de setembro e assim permanecerão até o dia 20 de novembro de 2022.

A taxa de inscrição para participação no processo seletivo é de R$ 300,00 para os candidatos que se inscreverem na modalidade dupla (vestibular e ENEM) até o dia 31 de outubro. Para aqueles que optarem pela modalidade única por meio do vestibular tradicional, o valor é de R$ 250,00.

Vestibular de Medicina UNIFAGOC: provas

As provas do vestibular de Medicina da UNIFAGOC serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022 nas cidades de Ubá/MG, Belo Horizonte/MG e Vitória/ES.

O gabarito oficial do exame será divulgado do dia seguinte da realização da prova, ou seja, no dia 28 de novembro.

Vestibular de Medicina UNIFAGOC: resultados

A divulgação dos resultados finais irá acontecer no dia 13 de dezembro. Os aprovados no vestibular poderão proceder para a matrícula no período entre os dias 14 e 16 de dezembro de 2022.