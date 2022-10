Unifort abre vagas de emprego em Betim; veja os cargos

A empresa Unifort, que atua no Brasil de 1987, possui duas oportunidades de trabalho abertas na cidade de Betim, no estado de Minas Gerais. Conheça quais são os cargos ofertados abaixo e saiba como enviar a sua candidatura a seguir.

Unifort tem duas oportunidades de trabalho abertas em Minas Gerais

Os requisitos para uma das vagas são: conhecimento em ferramentas de qualidade e mapeamento de processos, ter formação em Administração, Engenharia de Produção ou área afins, sistema de Gestão da Qualidade, SAP, atendimento ao cliente, conhecimento do Pacote Office e Excel intermediário.

Os benefícios que a empresa oferece são os seguintes: vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio combustível, programa de remuneração variável, auxílio estacionamento, descontos em produtos, cesta básica, convênio com empresa parceiras, refeitório e consignado. Veja quais são os cargos disponíveis abaixo:

Aux. de Cobrança;

Ana. de Processos e Qualidade Sr.

Como se candidatar

A empresa Unifort possui uma linha automotiva, sendo considerada uma das maiores empresas distribuidoras de autopeças do país, que também atende empresas da área de construção civil e indústrias com produtos de qualidade e da mais alta tecnologia.

Para fazer parte dela, basta acessar o site de inscrição e procurar pelo cargo do seu interesse. Depois de achá-lo, verifique com cuidado todas as exigências e atribuições da função para saber se ela é adequada ao seu perfil.

Em caso positivo, clique no botão azul ao lado direito da página que diz “Candidate-se” e faça o seu cadastro na plataforma.

