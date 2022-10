Uninassau apresenta videocast sobre potência feminina

Foto: Divulgação

O Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador (UNINASSAU) firmou uma parceria com o Festival Sangue Novo, evento que acontece nos dias 21, 22 e 23 deste mês no Trapiche Barnabé, localizado no bairro do Comércio. E a grande novidade é apresentação de um podcast e videocast sobre a potência feminina, chamado “Mulher com a Palavra”.

Em sua essência, o evento reafirma a pluralidade e a diversidade cultural e dentro deste contexto, a parceria e apresentação desse projeto se tornou um casamento perfeito. Em entrevista ao programa Direto da Redação, a reitora da UNINASSAU Salvador, Cecília Emília Queiroz, contou como foi o processo de criação do programa.

“Isso nasce justamente quando a gente estava pensando como seria a nossa participação. O desenho e o desejo da Uninassau, não era só participar como patrocinador e com a marca: eu acredito, eu apoio e eu financio. Isso não era o nosso propósito. A gente precisava se sentir parte; fazer parte e não só apoiar mas, dizer, falar, escrever e provocar a universidade e a sociedade. É entender que isso é o que a gente acredita. Então, nesse desenvolvimento de todo o processo que nasce o desenho de falar e da fala da mulher, do que nós acreditamos. Então, a ideia do podcast é exatamente essa, é motivar.”

Nos bate-papos do videocast , diversos assuntos relacionados ao universo da música e de relevância social são abordados sob a perspectiva feminina, trazendo representatividade e o protagonismo das mulheres. Até o dia do evento, você pode acompanhar o ‘Mulher com a Palavra’ nas plataformas de streaming da rádio GFM e no canal do YouTube do portal iBahia.

“A UNINASSAU sempre esteve, historicamente, ao lado de pautas importantes para a sociedade. Avalio ser de grande importância a participação da IES neste festival, pois reafirma a preocupação da Instituição de estar debatendo e trazendo a luz assuntos importantes, de forma comprometida e justa”, destacou.

Sobre a expectativa para o final de semana, Cecília disse: “Nós já estamos vivendo o festival mesmo antes dele, porque cada um desses vídeos estão sendo discutidos dentro da universidade, trabalhados na sua essência. Cada gravação dessa estará dentro do evento, onde as pessoas que não tiveram ou não viram isso em um momento anterior, poderão lá ouvir e participar. Nesse evento, estaremos transformando cada fala dessa, em realidade. E estaremos também como universidade esperando todas as pessoas, para que elas possam também entender que o festival não acaba. Começa lá e é uma semente que a gente vai transforma r”, finalizou.

Leia mais sobre Festival Sangue Novo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.