UNIVAG publica edital do Vestibular de Medicina 2023; veja datas

A Universidade de Várzea Grande (UNIVAG) divulgou o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023. Conforme o edital, os interessados poderão se inscrever entre as 10h do dia 31 de outubro e 23h59 de 5 dezembro de 2022.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da Vunesp, responsável pelo processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 280,00.

Seleção

A classificação dos inscritos será feita a partir da aplicação de provas. O exame será aplicado no dia 5 de janeiro, das 13h30 às 18h (horário local). A liberação dos locais de prova será feita no dia 21 de dezembro. Os inscritos poderão consultar onde realizarão o exame através do site da Vunesp.

De acordo com o edital, a avaliação será composta por questões sobre as disciplinas ministradas no Ensino Médio. Desse modo, abarcará assuntos de Língua Portuguesa (10 questões), Língua Inglesa (6 questões), História (5 questões), Geografia (5 questões), Física (7 questões), Matemática (7 questões), Biologia (10 questões), Química (10 questões). Além disso, os candidatos responderão a uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

Ao todo, a UNIVAG está ofertando 40 vagas para ingresso no curso de Medicina no primeiro semestre letivo de 2023.

Conforme estabelece o edital, os resultados do Vestibular de Medicina 2023 serão divulgados em Lista de Chamada e em Lista de Espera, no dia 20 de janeiro. Nesta data, os candidatos poderão conferir as listas a partir das 15h (horário local).

Os aprovados deverão se matricular entre o dia 21 e o dia 28 de janeiro de 2023, das 9h às 21h, de segunda a sexta-feira, e no sábado das 8h às 12h.

Acesse a página do Vestibular e o site da universidade.

