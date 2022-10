Universidade faz passeio ciclístico inclusivo e gratuito em Salvador

Foto: Acervo Uninassau

O Centro Universitário Maurício de Nassau Salvador (Uninassau) realiza nos meses de outubro e novembro duas edições do projeto ‘Bike Sem Barreiras’. A ação acontece na capital baiana desde 2018 e tem como principal objetivo proporcionar acessibilidade a pessoas com deficiência por meio do esporte, através do uso de bicicletas adaptadas.

O passeio ciclístico inclusivo é gratuito e focado em pessoas com deficiência e seus familiares. A ação busca ainda promover a socialização dos cidadãos, que têm dificuldades em se exercitar devido a limitações impostas por suas necessidades especiais. Na prática, o encontro possibilita que os grupos vivenciem um momento de lazer e também de superação.

“Ele é um projeto de conscientização social, um projeto de conscientização da deficiência humana e física, um projeto de inclusão. O Bike sem Barreiras é um projeto de oportunidade e mais do que qualquer coisa, um projeto de educação. O simples fato da bike está exposta, ela já consegue impactar de alguma forma”, pontuou Cecília Queiroz, reitora da universidade.

Foto: Acervo Uninassau

O projeto é intinerante e já passou pelo Parque da Cidade, pela Av. Magalhães Neto e Dique do Tororó. Em média, as ações acontecem mensalmente tendo possibilidade de realização quinzenal a depender da demanda.

As atividades são acompanhadas pelos professores e alunos da instituição, dando suporte aos participantes. Em especial, os alunos de fisioterapia e educação física. Além disso, grupos especiais e entidades especializadas no atendimento de famílias e de pessoas com deficiência são acionados.

Como participar?

O Bike sem Barreiras é voltado para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, deficiência visual e autismo. Esse público pode se beneficiar das atividades idealizadas pelo projeto e também utilizar as bicicletas adaptadas. É importante ressaltar que essa ação não promove qualquer tipo de distinção de classe social, promovendo a igualdade em todos os sentidos.

Não é necessário inscrição prévia. Os interessados precisam apenas chegar ao local.

A ação acontece das 9h às 12h, no próximo dia 22 de outubro e no dia 17 de novembro. O passeio será no estacionamento da Uninassau Pituba localizada na rua dos Maçons, nº 364, Pituba.

Foto: Acervo Uninassau

Foto: Acervo Uninassau

Leia mais sobre Festival Sangue Novo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.