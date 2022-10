universidade oferta atendimento para pets

Com o objetivo de alertar sobre a prevenção e mobilizar tutores sobre o câncer de mama em cadelas e gatas, a UNIFACS realiza até o dia 28 de outubro um serviço de triagem em sua clínica veterinária localizada na Avenida Jorge Amado, na Boca do Rio. As consultas podem ser agendadas pelo WhatsApp 71 3203-2649. A iniciativa também acontece até este sábado no Salvador Shopping, na loja Mundo Pet, de 13h às 19h. A coordenadora da Clivete UNIFACS, professora Simone Freitas, explica a importância desse tipo de ação.

“O câncer de mama também afeta as cadelas e as gatas e também os machos. Então nós aproveitamos esse período para alertar também os tutores de que é necessário fazer um toque amigo, que seria similar ao exame de mama que as mulheres fazem. Como as cadelas e gatas têm duas cadeias mamárias e várias glândulas mamárias obviamente a predisposição para o surgimento de neoplasias e até câncer”, explica.

Identificar os sinais clínicos dos tumores nas cadelas e gatas é importante para evitar que a doença se desenvolva rapidamente e se espalhe. A médica veterinária explica o que deve ser feito caso algum nódulo suspeito seja encontrado no exame.

“Nossa recomendação é que já vá para a clínica cirúrgica para que o cirurgião passe todas as orientações, porque nesse caso a excisão do tumor, seja ele benigno ou maligno, é o tratamento para tal, pois isso evita problemas futuros, como metastas e o comprometimento mesmo do tempo de vida desse animal”, completa.

A profissional diz que além do toque amigo outra medida essencial é evitar o uso de injeções anticoncepcionais, já que esses métodos aumentam consideravelmente as chances das cadelas e gatas desenvolverem câncer de mama e outros distúrbios.

Leia mais sobre iBicho! no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.