Universitária do Programa Estagiar é aprovada para mestrado com pesquisa sobre políticas públicas e o patrimônio de Penedo

Inclusão no Programa Estagiar, lançado no governo Ronaldo Lopes, ajudou na elaboração do estudo apresentado na conclusão do curso de Turismo e para o mestrado na UFRGS

Secom PMP

Raiane Santos tem somente 22 anos, mas está a um passo de iniciar seu primeiro mestrado. Filha de família de baixa renda e concluinte do curso de Turismo, na Ufal Penedo, ela é estagiária na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Sedecin) desde quando a pasta também respondia pelo turismo no âmbito da Prefeitura de Penedo.

O programa lançado no governo Ronaldo Lopes seleciona universitários, com base no currículo dos inscritos, e conforme a demanda dos setores da administração municipal. Somente na Sedecin, quatro estudantes colaboram efetivamente e aprendem no dia a dia.

Para Raiane Santos, a oportunidade facilitou o acesso a dados atualizados que utilizou em sua pesquisa de conclusão de curso. O tema relaciona políticas públicas com a preservação do patrimônio histórico de Penedo, trabalho realizado com Ana Beatriz Silva, ex-estagiária da Sedecin e atualmente contratada da Setur Penedo.

O perfil da jovem de 22 anos que sempre estudou em escola pública levou Raiane até os conselhos municipais de Desenvolvimento Econômico, do Funpatri (Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural), do conselho de secretários estaduais de turismo e da governança do destino Lagoas, Rios e Mares do Sul de Alagoas.

“O nosso trabalho é a base do que apresentei para tentar o mestrado e felizmente fui aprovada na prova escrita e na entrevista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul”, informa Raiane, em meio à expectativa sobre liberação de bolsa de estudo para poder seguir com sua carreira acadêmica.

Gestor da Sedecin e também do Programa Estagiar, Pedro Soares congratula a estudante pela conquista.

“O comprometimento dela com seus estudos, com o trabalho é impressionante, Raiane tem o perfil que analisamos e que também estão nos demais estagiários da nossa secretaria, conseguimos avanços consideráveis graças ao empenho de cada um deles”, acrescenta o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Por Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP