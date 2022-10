UPA de Penedo realiza Dia Rosa para funcionárias da unidade e do SAMU

Secom PMP com Assessoria SEMS

Em alusão à Campanha Outrubro Rosa, foi realizado na manhã desta terça-feira, 25, o Dia Rosa na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo.

A ação disponibilizou um café da manhã especial para todas as funcionárias da UPA e do SAMU, além de disponibilizar uma equipe de embelezamento com maquiadoras.

“Hoje estamos com servidores da UPA e do Samu, fazendo um movimento de valorização da mulher em alusão ao Outubro Rosa, um momento de embelezamento e relaxamento para nossas funcionárias que todo ano fazemos para descontrair e valorizar essas mulheres que fazem um trabalho ininterrupto na unidade e no Samu”, disse a diretora da rede de urgência e emergência de Penedo, Camylla Gouveia.

Durante todo o mês, a Secretaria Municipal de Saúde realiza ações especiais durante a campanha do Outubro Rosa em diversas unidades de saúde do município com o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo do útero.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo