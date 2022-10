URGENTE: tempestades vão atingir milhares de cidades HOJE; veja a lista completa

Não é novidade para ninguém que o clima vem passando por diversas mudanças ao logo dos tempos. A saber, as mudanças climáticas são alterações que ocorrem por um longo período de tempo. Esse fenômeno, conforme explica os especialistas, pode ter origem natural ou por ações dos humanos. Agora, diversas cidades do Brasil poderão sofrer com tempestades fortes e estão sob alerta. Confira!

A princípio, é importante deixar claro que o anúncio da tempestade (fenômeno composto por fortes ventos, chuvas, granizos, trovoadas e relâmpagos, etc) ocorreu pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

Aviso do INMET

Em primeiro lugar, é importante destacar que o aviso de chuvas intensas indica que pode acontecer chuvas com 20 a 30 milímetros por dia. Além disso, os ventos intensos podem chegar a nada menos que 60 quilômetros por hora.

De acordo com informações do INMET, há “baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”. Já são no momento, três estados com esse tipo de alerta.

Segundo o meteorologista do Inmet, Cleber Sousa, o granizo se deve aos “índices altos de instabilidade atmosférica”. “Na tarde de ontem, Goiás e Minas Gerais já tiveram chuva de granizo. E para hoje, nós incluímos o DF no alerta, porque a tempestade caminha para esta região”, explica.

“Como estamos na primavera, as chuvas são mais no período da tarde, por conta do aquecimento diurno”, afirma o meteorologista.

De acordo com informações iniciais, a expectativa é que a temperatura na região fique entre 18°C e 30°C durante esta semana. Por outro lado, a umidade dos próximos dias vai girar em torno de 40% a 90%, com previsão de pancadas de chuvas isoladas no Distrito Federal.

Outras localidades em alerta

Além dos estados citados acima, há alerta também no Espírito Santo. Acontece que o Estado recebeu novo aviso amarelo, mas agora de perigo potencial para tempestades. São, ao todo, 67 municípios.

Nessas 67 cidades pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, podendo ocorrer queda de granizo. Já os ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

De acordo com o Inmet, os riscos de corte de energia elétrica são mínimos. Ademais, não há muita chance de ocorrer estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Veja a lista das cidades

Risco laranja

Alegre

Apiacá

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Iúna

Jerônimo Monteiro

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

São José do Calçado

Risco amarelo

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Velha

Vitória

Classificações

Confira a classificação dos alertas de chuvas intensas do Inmet:

Amarelo: ventos entre 40 km/h e 60 km/h

ventos entre 40 km/h e 60 km/h Laranja: ventos entre 60 km/h e 100 km/h

ventos entre 60 km/h e 100 km/h Vermelho: ventos acima de 100 km/h

Veja algumas instruções do Inmet, em períodos de chuvas fortes:

Não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas

Não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Seja como for, em caso de dúvidas, a orientação é buscar ajuda junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.