URI encerra período de inscrição do Vestibular 2023 na próxima quarta-feira (2)

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) encerra na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro, o período de inscrição do Vestibular 2023. De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas online, por meio do site da URI.

A seleção contará com duas modalidades. Desse modo, os candidatos poderão se inscrever para o vestibular tradicional, que conta com a aplicação de provas, ou para a seleção via aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 15 para a seleção via Enem. Para a modalidade tradicional, o valor é R$ 30.

Vestibular 2023

As provas para os candidatos que escolherem o formato tradicional serão aplicadas no dia 6 de novembro, das 13h às 16h. A prova será composta por uma redação em Língua Portuguesa que valerá mil pontos. Ainda segundo o Manual, a URI vai avaliar os seguintes aspectos da produção textual: Conteúdo, Estrutura e Expressão Linguística.

Os candidatos que optarem pelo aproveitamento das notas do Enem poderão se inscrever com as notas das edições do exame dos anos de 2015 a 2021. Segundo o Manual do Candidato, os estudantes terão a redação do Enem avaliada desde que tenham obtido nota mínima de 400 pontos.

Oferta de vagas

A oferta total da URI é de 3.180 vagas. As oportunidades estão distribuídas por 23 cursos de graduação de diversas áreas. De acordo com o edital, há vagas para os campi de Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, São Luiz Gonzaga e Cerro Largo.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 8 de novembro.

Veja mais detalhes no site da URI.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp recebe inscrições para o ProFIS até 4 de novembro; saiba mais.