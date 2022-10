USF recebe inscrições para Vestibular de Medicina 2023

A Universidade São Francisco (USF) abriu o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023, que visa a seleção de novos alunos para o campus de Bragança Paulista, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. As inscrições serão recebidas até o dia 18 de janeiro de 2023.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da Instituição. O edital estabelece ainda que o valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento dessa taxa dentro do prazo estabelecido.

Seleção via notas do Enem

A seleção dos inscritos no Vestibular de Medicina 2023 será feita exclusivamente a partir do desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o edital, a USF vai aceitar as notas do Enem das edições ocorridas de 2015 a 2022. A instituição vai considerar a melhor nota para fins de classificação, caso o candidato tenha feito mais de uma das edições aceitas.

De acordo com a USF, serão considerada as notas das quatro provas objetivas (Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias) e também a nota da prova de redação.

Conforme o cronograma divulgado pela USF, a publicação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 24 de janeiro. A instituição deve publicar na mesma data as orientações para as matrículas. O cronograma indica ainda que o início das aulas está marcado para o dia 6 de fevereiro de 2023.

Veja mais informações no site da USF.

