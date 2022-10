Usiminas abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Usiminas, fundada em 1956, nasceu com o objetivo de construir uma das maiores siderúrgicas de Minas Gerais. Hoje a companhia está recrutando novos talentos para atuar em diferentes áreas. Confira, a seguir.

A Usiminas é uma companhia criada com o objetivo de se transformar em uma das maiores siderúrgicas de Minas Gerais. Desde que foi fundada, a empresa conseguiu expandir seus negócios e hoje é referência no extrato de minério e transformação em aço.

O aço da empresa está presente em vários segmentos do mercado, desde geladeiras até pontes de grandes cidades. Para continuar entregando bons resultados, novos processos seletivos foram divulgados. Confira, a seguir, as oportunidades:

Ajudante – Minas Gerais;

Ana. de Comércio – Trabalho Remoto;

Ana. de Meio Ambiente – Minas Gerais;

Eletricista de Manutenção – São Paulo;

Eletromecânico (a) – Minas Gerais;

Mecânico (a) Hidráulico – Minas Gerais;

Operador (a) de Produção – Minas Gerais;

Téc. Mecânico (a) Hidráulico – Minas Gerais;

Téc. de Produção – Minas Gerais.

Como se candidatar

A Usiminas está recrutando novos talentos para atuar em diferentes segmentos da empresa, como ajudante, analista, eletricista, mecânico e mais. Essa companhia entrega as melhores soluções para o mercado, principalmente para o ramo industrial.

Entre as características da companhia, destaca-se o seu comprometimento com a sustentabilidade. Para entregar resultados com esse objetivo, os funcionários seguem os nove pilares que regem a unidade.

Quer participar do processo seletivo da companhia? Acesse o site 123empregos e encaminhe suas informações para avaliação. Caso seja selecionado para o cargo, a empresa entra em contato.