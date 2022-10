USP abre Concurso público para Professor com remuneração inicial de R$19,8 mil

A Universidade de São Paulo (USP) abre novo edital de concurso público objetivo é ocupar uma vaga no cargo de professor titular, com lotação no Departamento de Geografia.

Para concorrer ao cargo, é necessário que os candidatos tenham graduação completa na área do concurso, além do título de doutorado. O salário oferecido inicialmente é de R$ 19.855,85, em regime de dedicação exclusiva.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de março de 2023, diretamente no endereço eletrônico da USP. Mais informações podem ser conferidas no edital do certame.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova publica oral de erudição (caráter classificatório e eliminatório); mais julgamento de títulos e prova pública de arguição, conforme critérios especificados no edital.

O concurso público é válido desde sua publicação, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;

Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento;

Registrar, no sistema acadêmico, a frequência dos alunos, as notas das provas e os resultados de sua disciplina, na forma e nos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento escolar dos alunos;

Observar a obrigatoriedade de frequência e pontualidade às atividades didáticas;

Estimular e promover pesquisas e atividades de extensão à comunidade;

Elaborar Plano e Relatório de Atividades, obedecendo aos prazos previstos;

Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação, julgar e comunicar os resultados aos acadêmicos; entre outras atividades.

EDITAL nº 032/2022 (pag 309 a 310)