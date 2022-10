USP exclui notas de alunos que não comprovaram a vacina da Covid-19

A Universidade de São Paulo (USP) excluiu as notas de 275 alunos de graduação que não apresentaram o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Além das notas, a universidade removeu do sistema o acompanhamento de frequência desses estudantes que não comprovaram ter sido vacinados com a segunda dose.

Em agosto de 2021, a USP definiu que poderiam voltar às aulas presenciais os estudantes que estivessem imunizados com pelo menos duas doses. A exigência de uma terceira dose só será feita no segundo semestre deste ano.

A universidade informou a remoção dos estudantes na última segunda-feira (26). De acordo com a instituição, a situação será regularizada mediante a apresentação do comprovante de vacina. Nesse sentido, em nota, a instituição explica:

“Na reunião do Conselho de Graduação de agosto de 2022, foi solicitado aos presidentes de Comissão de Graduação que verificassem estes casos e solicitassem que os estudantes regularizassem a situação.”

Além disso, a USP informou que o número de estudantes com registros removidos do sistema corresponde apenas a 0,45% do corpo discente da universidade. A USP tem cerca de 60 mil alunos matriculados nos seus cursos de graduação.

As universidades têm autonomia para exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19, conforme deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em agosto deste ano, a universidade restringiu a obrigatoriedade do uso da máscara. Desse modo, a exigência do uso de máscara ficou restrita apenas ao transporte coletivo e aos serviços de saúde dos campi. Na ocasião, a reitoria reforçou “a exigência de comprovação das doses adicionais da vacina contra o coronavírus para acesso às dependências da Universidade”.

Veja aqui as Diretrizes e protocolos da USP contra a Covid-19 para manter as atividades presenciais com segurança na USP.

