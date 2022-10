UVV encerra hoje inscrições para o Vestibular 2023 de Medicina

O período de inscrição do Vestibular 2023 da Universidade Vila Velha (UVV) para o curso de Medicina chega ao fim nesta quarta-feira, dia 12 de setembro. Para a seleção dos demais cursos de graduação, as inscrições seguem abertas até o dia 19 deste mês. A instituição realiza dois processos seletivos distintos.

Portanto, os interessados em concorrer às vagas ofertadas para Medicina poderão se inscrever até as 23h59 de hoje. De acordo com o edital, as inscrições podem ser feitas online, exclusivamente através do site da UVV.

Além disso, a UVV permitiu também que os estudantes se inscrevessem presencialmente, na Central de Relacionamento com Aluno (CRA), na UVV-ES de Vila Velha /Campus Boa Vista, das 8h às 19h, mas somente em dias úteis. Segundo o edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição.

De acordo com o edital, o Vestibular 2023 para o curso de Medicina contará com duas etapas. A prova da 1ª etapa está marcada para o dia 16 de outubro, enquanto as provas da 2ª etapa serão aplicadas no dia 23 de outubro. As avaliações serão compostas por assuntos de disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Ao todo, oferta da UVV é de 85 vagas em Medicina (período integral). Conforme o edital, a publicação do resultado final da seleção está prevista para o dia 28 de outubro.

Demais cursos

Os interessados em concorrer aos demais cursos de graduação ofertados pela UVV poderão se inscrever até o dia 19 de outubro, também por meio do site da instituição. Nesse caso, os estudantes poderão se inscrever para as provas presenciais ou se inscrever para o vestibular com provas agendadas.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas para os demais cursos está prevista para o dia 23 de outubro. Além de uma prova de redação em Língua Portuguesa, os candidatos responderão a uma prova objetiva sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Caso opte pela prova agendada, o candidato deverá escolher data e horário para realizar o exame. Acesse o site da UVV para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unesp prorrogou o período de inscrição para o Vestibular 2023; saiba mais.