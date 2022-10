Vacinação contra Covid-19 em Salvador é suspensa na sexta (28)

Foto: Jeferson Peixoto/ SECOM

A campanha de vacinação contra Covid-19 em Salvador estará suspensa na sexta-feira (28), durante o feriado do Dia do Servidor Público. No sábado (29) e no domingo (30) também não haverá imunização. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta quinta (27).

De acordo com a administração municipal, a estratégia de vacinação será retomada na próxima segunda-feira (31). O esquema com locais de vacinação, público alvo e horários serão divulgados no domingo.

