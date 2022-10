Vagas de emprego: Uber abre matrículas para Programa de Talentos 2023

Confira detalhes sobre a seleção

A Uber está com vagas de emprego para Programa de Talentos 2023. A empresa visa dar oportunidade para pessoas com deficiência. Os cargos ofertados são para diversas formações técnicas. As inscrições poderão ser feitas até 16 de novembro.

Segundo a Uber, os participantes do programa terão contato com múltiplas partes do negócio da Uber e também aprenderão a cultura e os valores da empresa. Ao todo serão oferecidas 20 vagas remuneradas em tempo integral no estado de São Paulo.

Áreas das vagas de emprego

Vale lembrar que as oportunidades visa alcançar pessoas que estejam interessadas em desenvolver suas carreiras dentro de uma empresa global e gostem de trabalhar em um ambiente colaborativo e dinâmico.

No processo de imersão, os escolhidos dessas vagas de emprego vão participar de duas fases. Na etapa inicial, o candidato fica o total de dois meses em treinamento, a segunda fase terá duração de 10 meses e passarão pelas seguintes áreas:

RH, Vendas, Operações, Finanças e Atendimento ao Cliente, tendo a oportunidade de experimentar o dia a dia da empresa com o apoio de líderes e mentores individuais.

Após o processo, as pessoas estarão aptas para serem oficialmente parte da empresa. Rodrigo Caetano, Head de Diversidade & Inclusão da Uber na América Latina afirmou “Aqui na Uber, um de nossos valores fundamentais é que ‘mentes brilhantes não pensam igual’. Esse valor diz respeito ao nosso compromisso como empresa para construir times verdadeiramente diversos, promovendo igualdade de oportunidades para todas as pessoas”.

Como se inscrever para as vagas?

Os interessados poderão se inscrever até 16 de novembro pelo site da Uber. Vale lembrar que como parte do processo seletivo, a Uber organizará uma série de eventos durante o mês de novembro. Os selecionados serão chamados para participarem de atividades com recrutadores da empresa afim de se prepararem para o programa e conseguirem as vagas de emprego.