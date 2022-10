Vai abrir franquia em shopping? Veja as melhores

Não podemos negar que o brasileiro adora ir para o shopping para fazer compras. Até porque, encontra tudo o que precisa em um mesmo lugar. Por isso que hoje, vamos indicar as melhores franquias para abrir em shopping.

Quais são as vantagens de se abrir franquia em shopping?

A maioria das franquias instaladas em shoppings são nos formatos de loja ou quiosque. Sendo assim, hoje os segmentos mais comuns neste local são: alimentação, vestuário, calçados, acessórios, produtos e serviços de saúde, beleza e bem-estar, entretenimento e lazer.

Dessa forma, entre as vantagens de ter uma franquia em um shopping tem-se:

Primeiramente, conhecer os possíveis clientes e seu comportamento de sua unidade franqueada;

Em segundo lugar, se trata de um ambiente seguro;

Logo após, há a questão do estacionamento facilitado;

Atendimento personalizado;

Por último, é um ambiente protegido das interferências climáticas como chuva e calor.

Quais as melhores opções para abrir franquia em shopping?

Na sequência apresenta-se as melhores opções de franquias para abrir em shoppings:

Cuor di Crema, boa opção e deliciosos produtos!

Criada em 2012, na cidade de São Paulo (SP), é reconhecida como sendo a maior franquia de gelato artesanal do Brasil. A franquia conserva o tradicionalismo na produção das originais gelaterias artesanais italianas.

Produz gelatos naturais, sem adicionar conservantes, aromatizantes, corantes, gorduras hidrogenadas e leite em pó.

Em seu cardápio possui mais de 150 receitas diferentes. São as linhas: diet, zero açúcar, sem lactose ou glúten, além de cafés gourmet, sobremesas, Petit gateau, profiterole, brownies, tortas, bolos, milkshakes, cremuccinos e café na casquinha recheado com chocolate belga.

Abrir franquia em shopping: que tal a Imaginarium?

Foi criada em 1991, na cidade de Florianópolis (SC) sendo reconhecida no Brasil como uma das maiores marcas de presentes criativos e inovadores, além de oferecer as principais tendências em eletrônicos, utilitários e presentes.

Atualmente, a franquia possui mais de 220 unidades, e mais de 600 lojas licenciadas para funcionamento no e-commerce e marketplace. A cada ano, a franqueadora lança no mercado mais de 400 novos itens inovadores, criativos e diferenciados.

Le Biscuit

Criada em 1968, na cidade de Feira de Santana (BA). A partir de 2012 passou pelo processo de expansão através de unidades próprias. Atualmente possui 144 estabelecimentos comerciais, sendo 136 lojas próprias e 7 unidades franqueadas, localizadas em 14 estados brasileiros.

A partir de 2020, entrou para o e-commerce, com abrangência em todo o país.

Hoje em dia, a Le biscuit revende mais de 20 mil itens. Você encontra produtos de diversas categorias: armarinhos e artesanatos, bebê, bombonieres, brinquedos, cama, mesa e banho, decoração, eletroportáteis, festas, higiene beleza e moda, lazer, papelaria, telefonia e utilidades domésticas.

Para o modelo de franquia foi elaborado um mix otimizado de produtos, mais adequado ao formato destas lojas. Este abastecimento oferece soluções completas para os clientes em todos os eventos promocionais do ano, além das campanhas exclusivas.

Empório Essenza

Fundada em 2005, na cidade de Marau (RS), oferece a fabricação e venda de produtos cosméticos e aromas de qualidade, com inspiração nos vinhedos da Serra gaúcha.

Ainda, cabe salientar que os produtos não são testados em animais. Assim, tem a sustentabilidade como pilar da empresa, assim, reaproveita 90% da água utilizada, faz o correto gerenciamento dos resíduos e possui um sistema de aproveitamento da luz solar.

A saber, os produtos para perfumar e decorar são produzidos com a intenção de transmitir equilíbrio e bem-estar. Entre eles existem: aromatizantes para uso em casa, acessórios aromatizados, produtos para corpo além de kits, lançamentos e edições especiais. Todos eles com fórmulas próprias diferenciadas e ativos retirados da uva e do vinho.

Bibi

A empresa foi criada há mais de 70 anos, sempre se colocando no lugar da criança, para produzir calçados e acessórios. Assim, prezam pelo conforto, com materiais atóxicos e sustentáveis.

Entre as características dos calçados produzidos tem-se: maior segurança, palmilha com aconchego nos pés, manutenção dos pés secos, couro macio.

Apresenta loja ambientada no universo infantil, com nichos específicos de baby, mini e kids. Atende crianças de 0 a 9 anos, com linhas exclusivas, coleções inovadoras e calendário de ações e vitrines, para que os clientinhos sempre que forem até a loja encontrem ambientes novos e diferenciados.

Estas são apenas algumas das melhores opções para abrir franquia em shopping. Escolha a sua opção e inicie com a franquia agora mesmo.

Afinal, em um shopping que se preza, estas marcas apresentadas tem que estar presentes.

Por fim, faça a sua escolha e invista em uma franquia de shopping! Certamente com as informações adquiridas no post de hoje será muito mais tranquilo começar o seu próprio negócio! Dessa forma, esperamos ter contribuído para a motivação que estava faltando na busca pelo seu sonho!