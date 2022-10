Vai pegar consignado do Auxílio Brasil? Veja estes cuidados

Hoje separamos algumas dicas para você que vai pegar consignado do Auxílio Brasil.

A nova modalidade de crédito é cercada de dúvidas e debates desde o seu anúncio feito pelo Governo Federal. Desde a taxa de juros até o risco de superendividamento da população mais pobre do país, muitos especialistas apontam riscos no empréstimo.

Contudo, muitas pessoas estão pensando em aderir ao crédito para quitar dívidas ou comprar um bem de maior valor.

Sendo assim, se você faz parte dessa população, não deixe de ler até o final. E assim, saiba sobre alguns cuidados importantes na hora de contratar o consignado pelo Auxílio Brasil.

O que é o consignado do Auxílio Brasil?

Criado pela atual gestão, o programa Auxílio Brasil é o substituto do Bolsa Família, criado em meados de 2003 pelo governo daquela época.

É um programa de transferência de renda criado com o intuito de beneficiar a faixa mais pobre da população brasileira.

Desde a sua criação, o programa já passou por várias mudanças. Além disso, também foram incluídas novas regras e vertentes.

Uma dessas vertentes é o consignado do Auxílio Brasil, que é uma proposta do Governo Federal para injetar mais dinheiro na economia brasileira. Além disso, ainda tem o intuito de possibilitar que essa população tenha acesso a uma quantia mais expressiva.

Contudo, especialistas ficaram alarmados com essa nova modalidade. Uma vez que o benefício é endereçado às famílias em situação de vulnerabilidade social, o que pode causar ainda mais danos à estrutura financeira dessas pessoas.

Como funciona o consignado do Auxílio Brasil?

O crédito consignado já é velho conhecido dos aposentados e pensionistas do INSS.

E com a nova modalidade de crédito consignado do Auxílio Brasil, as regras e funcionalidades serão praticamente as mesmas.

Ou seja, o cidadão que contratar o empréstimo, terá o valor das parcelas para quitação da dívida com desconto feito diretamente da fonte. Consequentemente, terá acesso somente ao restante do valor.

Cuidados ao contratar o empréstimo consignado

Como já vimos anteriormente, o novo empréstimo consignado do Auxílio Brasil gera muitas dúvidas e receios nos especialistas. Aliás, isso ocorre pelo fato de que o programa tem o intuito de auxiliar a população mais vulnerável econômica e socialmente do país.

Além disso, outros pontos geram receio, quanto a essa linha de crédito. Por isso, veja mais detalhes a seguir, para evitar problemas no futuro.

Golpes no consignado do Auxílio Brasil

O empréstimo mal foi lançado e já é possível observar a ação de criminosos que tentam roubar os cidadãos. Na maioria dos casos, os bandidos entram em contato, oferecendo uma boa quantia referente ao consignado do Auxílio Brasil.

No entanto, para que a liberação do dinheiro seja feita eles pedem que o cidadão pague uma taxa para fiador.

É importante ressaltar que essa prática é proibida pelo Banco Central. Aliás, nenhuma instituição séria pratica tais atos. Por isso, caso se veja nessa situação, bloqueie o contato e se possível, denuncie.

Para garantir que não cairá em nenhum golpe, você pode acessar o site do Banco Central e verificar o nome, o CNPJ de todas as instituições financeiras credenciadas no Brasil.

Outra opção é buscar o crédito somente em instituições sérias e reconhecidas por você.

Taxa de juros

Até o momento, ainda não foi estipulada uma tabela de juros com um teto máximo a ser cobrado.

Enquanto o empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas do INSS não ultrapassa os 3% de juros, o empréstimo do Auxílio Brasil pode chegar ao dobro disso.

Por isso, antes de assinar o contrato, é importante se informar sobre o assunto, para que você garanta as melhores condições de pagamento.

Diversas instituições já demonstraram interesse em disponibilizar o serviço. Aliás, isso pode ser benéfico, pois os cidadãos terão diversas possibilidades. Dessa forma, poderão pesquisar antes de decidir qual é a melhor proposta.

Além disso, é importante considerar o comprometimento de sua renda e ponderar se esse empréstimo é mesmo necessário.

Ademais, também é preciso pensar sobre o tempo para quitação da dívida. Pois, significa o período que você terá de sofrer uma defasagem na renda familiar para pagar as parcelas.

Com esses cuidados, você garante uma maior segurança para você e sua família. Considere se esse é realmente o momento certo para contratar o crédito, para que suas contas e despesas não virem uma bola de neve depois.